Понад 350 тис. жителів Ефіопії голодують через військовий конфлікт

Більш як 350 тисяч жителів регіону Тиграй в Ефіопії, де з листопада 2020 роки не вщухає збройний конфлікт, голодують, заявив глава відділу допомоги ООН Марк Лоукок, передають міжнародні ЗМІ.

Голод виник в результаті військових конфліктів, переміщення жителів регіону, обмеження руху громадян Ефіопії та членів гуманітарних місій, занепад ринку.

Згідно з глобальною системою інтегрованої класифікації фаз продовольчої безпеки (IPC), ситуація в країні відповідає найбільш серйозному рівню – п'ятому. Джерело стверджує, що становище жителів Тиграя і сусідніх регіонів Амхарці й Афар погіршиться з вересня.

Представники ООН вже зв'язалися з офіційною владою Ефіопії – ведуться переговори щодо збільшення обсягів гуманітарної допомоги та спрощення доступу до регіону, охопленого війною. Раніше влада країни заперечувала наявність голоду.