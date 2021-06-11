Вірменія відкриє авіасполучення з окупованим Кримом

З 15 червня авіакомпанія РФ Nordwind почне виконувати транзитні рейси з міжнародного аеропорту Сімферополь в Єреван через Владикавказ.

Про це повідомляє Telegram-канал Україна Зараз.

Відзначимо, що в МЗС України поки ніяк не прокоментували цю новину.

Польоти здійснюватимуться на літаках Embraer E190 раз в тиждень по вівторках до 26 жовтня. Загальний час в дорозі складе близько 5 годин, - йдеться на сайті відомства аеропорту.

"Аеропорт Сімферополь спільно з партнерами продовжує розширювати маршрутну мережу польотів, яка в цьому році вже стала рекордною. Вперше в сучасній історії пряме авіасполучення відкривається між Кримом і Північною Осетією.