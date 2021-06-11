УЗ запускає ще один поїзд для велосипедистів: маршрут

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) запускає з 12 червня приміський потяг №7001/7002 Львів - Мукачево - Львів зі спеціально обладнаними для велосипедів вагонами, повідомляє УНІАН.

Крім цього, з 5 червня вийшов на маршрут відремонтований поїзд №829/830 Львів - Ужгород - Львів, який теж обладнаний спеціальними власниками для велосипедів.

З велосипедами також вже можна подорожувати за маршрутом приміського поїзда Святошин - Буча.

Пресслужба підкреслила, що в поїздах далекого прямування і швидкісних поїздах перевозити велосипеди поки можна тільки в розібраному та упакованому вигляді на місцях, передбачених для ручної поклажі.

Разом з тим всі капітально відремонтовані у 2021 році приміські поїзди облаштовуються велодержателями.