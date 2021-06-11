Украина потеряла около 20% инвестиций НЕФКО

NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation, НЕФКО) за последние три года отменила энергоэффективные проекты в 18 украинских городах из-за бюрократических преград, что составляет приблизительно 20% инвестиций организации, а потери от нереализованных проектов исчисляются на уровне около €35 млн, повідомляє Интерфакс-Украина.

"За последние три года мы имеем 18 украинских городов, с которыми отменены наши энергоэффективные проекты по причинам, связанным с украинской стороной", - отметила главный инвестиционный советник НЕФКО в Украине Юлия Шевчук во время 12-го Европейско-украинского энергетического дня.

"Потери составляют около EUR35 млн инвестиций в украинский сектор энергоэффективности" , - уточнила Шевчук.

По ее словам, наряду с отмененными проектами потерян или не оказан также значительный объем технической помощи (грантов), за счет которых финансировалась их подготовка, в частности потраченных на бизнес-планы, технико-экономические обоснования.

Эксперт разъяснила, что эту помощь оказывают Украине международные доноры, в частности правительства Швеции и Норвегии, а также отдельно Евросоюз.

По ее подсчетам, соответственно, не был достигнут и запланированный уровень экономии от имплементации отмененных проектов - это около 160 млн грн в год от сокращения потребления энергии, воды и других природных ресурсов.

Среди причин такого количества нереализованных проектов Шевчук назвала политическую непоследовательность местных властей, отсутствие квалифицированных кадров на местах, нежелание работать по международным процедурам закупок, отсутствие квалифицированных подрядчиков для реализации проектов в сфере энергоэффективности.

Вместе с тем она отметила, что проблемы также возникают из-за ухудшения состояния бюджетов в связи с пандемией.