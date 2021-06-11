Грета Тунберг відновила протести під парламентом Швеції
Екоактивістка Грета Тунберг 11 червня повернулася з п’ятничним протестом під будівлю парламенту Швеції після того, як тривалий час не проводила фізичні акції у зв’язку з пандемією коронавірусу, повідомляє Европейская правда.
Грета вийшла під будівлю з групкою інших протестувальників, у масці з логотипом "П’ятниці задля майбутнього" та зі слоганом "Шкільний страйк за клімат".
"Ми знову повернулися під парламент. Та пандемія ще не закінчилася, тому на фізичних акціях нас буде мінімальна кількість і ми будемо діяти у рамках чинних обмежень", - написала вона у своєму Twitter.
Грета Тунберг почала наодинці протестувати під парламентом Швеції з серпня 2018 року, закликаючи політиків активніше боротися зі зміною клімату. Незабаром учні і студенти з усього світу почали наслідувати її приклад, влаштовуючи регулярні великі протести, і її запрошували виступити перед політичними і діловими лідерами на конференціях ООН та щорічному Економічному форумі в Давосі.
Тунберг зустрічалася з колишнім президентом США Бараком Обамою та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, отримала ключі від міста Монреаль і подорожувала Північною Америкою на електромобілі Tesla, що належить Арнольду Шварценеггеру.