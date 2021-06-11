Грета Тунберг відновила протести під парламентом Швеції

Екоактивістка Грета Тунберг 11 червня повернулася з п’ятничним протестом під будівлю парламенту Швеції після того, як тривалий час не проводила фізичні акції у зв’язку з пандемією коронавірусу, повідомляє Европейская правда.

Грета вийшла під будівлю з групкою інших протестувальників, у масці з логотипом "П’ятниці задля майбутнього" та зі слоганом "Шкільний страйк за клімат".

School strike week 147. Today we are back outside the Parliament. But the pandemic is still far from over, so we will continue to keep our numbers as low as possible and act in accordance with local restrictions.#FridaysForFuture#MindTheGap#climatestrike#schoolstrike4climatepic.twitter.com/Q5kvxVXkoS — Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 11, 2021

"Ми знову повернулися під парламент. Та пандемія ще не закінчилася, тому на фізичних акціях нас буде мінімальна кількість і ми будемо діяти у рамках чинних обмежень" , - написала вона у своєму Twitter.

Грета Тунберг почала наодинці протестувати під парламентом Швеції з серпня 2018 року, закликаючи політиків активніше боротися зі зміною клімату. Незабаром учні і студенти з усього світу почали наслідувати її приклад, влаштовуючи регулярні великі протести, і її запрошували виступити перед політичними і діловими лідерами на конференціях ООН та щорічному Економічному форумі в Давосі.

Тунберг зустрічалася з колишнім президентом США Бараком Обамою та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, отримала ключі від міста Монреаль і подорожувала Північною Америкою на електромобілі Tesla, що належить Арнольду Шварценеггеру.