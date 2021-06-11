Чиновників поменшає: на скільки скоротять і як будуть платити
Граничну чисельність державних службовців центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів зменшать приблизно на 10%. Це робиться в рамках реформи держуправління, повідомляє Сегодня.
"Паралельно готується законопроєкт щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Це унеможливить виплати надбавок посадовцям за суб'єктивним принципом та підвищить престиж держслужби", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.
Нова фінансова модель на першому етапі буде введена в чотирьох відомствах:
- Секретаріат Кабміну;
- Мінфін;
- Мінціфри;
- Нацагентство з питань держслужби.
"А згодом, система оплати праці має запрацювати й у інших державних установах", – додав прем'єр.