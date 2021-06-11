Чиновників поменшає: на скільки скоротять і як будуть платити

Граничну чисельність державних службовців центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів зменшать приблизно на 10%. Це робиться в рамках реформи держуправління, повідомляє Сегодня.

"Паралельно готується законопроєкт щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Це унеможливить виплати надбавок посадовцям за суб'єктивним принципом та підвищить престиж держслужби", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

Нова фінансова модель на першому етапі буде введена в чотирьох відомствах:

Секретаріат Кабміну;

Мінфін;

Мінціфри;

Нацагентство з питань держслужби.