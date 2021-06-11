Нафтогаз може створити холдинг у сфері теплопостачання

НАК "Нафтогаз України" може розглянути варіант створення субхолдингу для трансформації своїх активів у сфері теплопостачання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив у ході вебінару US - Ukraine Business Council.

"Ми будемо шукати або ми будемо розширювати нашу теплову сторону бізнесу, можливо, розвиваючи в окремий субхолдинг", - сказав Вітренко.

Глава "Нафтогазу" уточнив, що насамперед цей напрямок може включати в себе три напрямки: виробництво біометану (BMS production), енергоефективність і теплопостачання (ТКЕ і ТЕЦ).

Вітренко наголосив, що, можливо, енергоефективність навіть більш важливий напрямок, ніж виробництво газу. На його думку, багато чого має бути зроблено в підвищенні енергоефективності районного опалення, починаючи з індивідуальних теплопунктів і завершуючи перемиканням на біометан.

Глава компанії додав, що "Нафтогаз" буде вітати партнерство з іноземними компаніями та іноземними інвесторами в цьому напрямку.