Ізраїль виключить Україну зі списку заборонених для польотів країн

У п'ятницю, 11 червня, уряд Ізраїлю схвалив продовження діючих в даний час правил виїзду з країни до 27 червня 2021 року. Правила були введені на тлі пандемії коронавірусу в світі, повідомляє Newsru.co.il.

При цьому вирішено з 14 червня виключити Україну, Ефіопію і Туреччину зі списку країн, в які заборонено виліт з Ізраїлю ( "країни максимального ризику" ). Росія поки в цьому списку залишиться (відзначимо, що в РФ в останні тижні епідеміологічна ситуація погіршується).

Крім того, вирішено продовжити термін дії основних положень авіаційних правил до 30 червня, але скасувати заборону на прохід в пасажирський термінал "другорядних" супроводжуючих. Буде скасовано і вимога до авіаперевізників по мінімальному числу стійок при реєстрації на рейс (введене для забезпечення соціальної дистанції між пасажирами).

Зміни вступлять в силу з 15 червня, повідомляє прес-служба глави уряду.