Оренда житла: як захиститися від квартирних шахраїв

Шахрайство в разі оренди квартир має безліч схем. Ми розглянули найбільш поширені й зібрали інформацію про те, як не попастися на вудку зловмисників, пише Наталія Миронова, The Page.

Передоплата перед переглядом

«На цю квартиру багато охочих, щоб притримати її для вас, потрібна передоплата», — почуєте ви.

Це найпоширеніший спосіб шахрайства з орендою квартир. Також перед переглядом шахрай може зателефонувати та сказати, що в нього сталася проблема, наприклад заглохла машина. Для того, щоб усе-таки доїхати та показати потенційному квартиронаймачу приміщення, потрібні гроші, які шахрай попросить перерахувати на карту. Нібито для того, щоб швидко вирішити свою проблему та приїхати вчасно.

Будь-яке прохання відправити гроші на карту незнайомій людині під час пошуку житла — загроза шахрайства. Ні грошей, ні квартири потенційний орендар не побачить. Це ж стосується й ріелторів: якщо той просить задаток, від його послуг краще відмовитися.

Неймовірно дешево

Оголошення про здавання квартири виглядає як у казці: пропонують квартиру з новеньким ремонтом та ідеальним місцем розташування. А ще — за неймовірно низьку ціну.

«Гарний шанс, треба брати», — подумає потенційний квартиронаймач і буде категорично неправий.

Щоб перевірити адекватність ціни, потрібно помоніторити ціни на оренду квартир у цьому ж будинку чи районі. Надмірно занижена ціна свідчить про фейкове оголошення.

За даними OLX, під час пандемії активізувалися шахраї, які виставляли квартири преміумкласу за економціною. Ціну аргументували пандемією. Далі класична схема: прохання перевести на банківську карту невелику суму для оперативного показу квартири, яка потрібна нібито на погашення штрафу за порушення режиму самоізоляції. Після оплати потенційний квартиронаймач з'ясовував, що таких квартир просто не існує або адреси несправжні.

Ідеальні фото

Звичайно, орендодавець намагається зробити якісні фото квартири. Але іноді під занадто гарними фото ховаються шахраї. Перевірити справжність фото досить просто: можна скористатися сервісом пошуку картинок Google. Якщо квартира на фото нібито в Києві, а пошук за картинками показує результати в інших містах – оголошення виставив шахрай.

Фейкова адреса

Перегляд квартири проходить добре, ніщо не насторожує. Орендодавець пропонує підписати договір. Угода проходить вдало, і все здається прекрасним до з'ясування одного нюансу. Адреса в договорі найму вказана зовсім інша.

Якщо це сталося — домогтися правди буде дуже складно, оскільки в договорі стоїть підпис квартиронаймача. Щоб не допустити такого, потрібно дуже ретельно прочитати договір.

Ще одна схожа схема, коли квартиронаймач укладає договір, оплачує оренду і потім з'ясовує, що квартира не здається, а її реальні власники не знають про ріелторів. У цьому випадку шахрай показує копію документів власників.

Там подряпина на шафі

Ще одна часта схема — достроковий розрив договору оренди з причини якоїсь подряпини на меблях, надірваних шпалер тощо. Негатив полягає не тільки в терміновому виселенні й пошуку нового житла, а й у тому, що орендодавець не поверне заставу.

Щоб такого не сталося, під час укладення договору необхідно ретельно прописати стан квартири, меблів і техніки в ній. А ще — умови, згідно з якими депозит можуть не повернути.

Як не попастися на вудку шахраїв

Щоб орендувати квартиру без проблем, необхідно дізнатися про неї якомога більше деталей. З'ясуйте точну адресу, інфраструктуру навколо, подивіться нові фотографії квартири, документи, які підтвердять особистість власника, і документи на житло. Ще можна попросити квитанції про сплату комунальних послуг.