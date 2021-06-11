Вітренко хоче обмежити роль Коломойського на ринку нафтопродуктів

Вітренко хоче обмежити роль Коломойського на ринку нафтопродуктів

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що держава має обмежити роль Ігоря Коломойського на ринку нафти й нафтопродуктів, повідомляє Радіо Свобода.

"На жаль, за попереднього керівництва "Нафтогазу" зупинився відповідний до західних стандартів і стандартів ОЕСР пошук нового голови правління "Укрнафти", який би не був підконтрольний Коломойському. Зараз ми починаємо відновлювати ці пошуки нового голови правління "Укрнафти" - дочірньої компанії, де Коломойський є міноритарним акціонером", - сказав він.

За його словами, "головна ідея полягає в тому, що уряд не може дозволити Коломойському відігравати таку роль на ринку нафти й нафтових продуктів".

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