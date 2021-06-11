Вітренко хоче обмежити роль Коломойського на ринку нафтопродуктів

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що держава має обмежити роль Ігоря Коломойського на ринку нафти й нафтопродуктів, повідомляє Радіо Свобода.

"На жаль, за попереднього керівництва "Нафтогазу" зупинився відповідний до західних стандартів і стандартів ОЕСР пошук нового голови правління "Укрнафти", який би не був підконтрольний Коломойському. Зараз ми починаємо відновлювати ці пошуки нового голови правління "Укрнафти" - дочірньої компанії, де Коломойський є міноритарним акціонером", - сказав він.