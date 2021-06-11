Як би могла виглядати нова форма Росії на Євро-2021

Громадський діяч Геннадій Курочка поділився у мережі ідеями, як могла б виглядати футбольна форма збірної Росії на Євро-2021. Зокрема, на футболках він пропонує розмістити надписи "Війна проти України з 2014" та "Війна у Сирії з 2015 року, повідомляє 24 Канал.

Також є варіанти футболок зі згадкою про катастрофу рейсу MH17, вбивство Сергія Магнітського та Бориса Нємцова, отруєння Сергій Литвиненка та війну проти Грузії. Не оминули також кібертероризм, яким Росія "прославилася" за останні роки.

"Накидав кілька ідей, як мала б виглядати футбольна форма збірної Росії на Євро-2021," , – розповів Курочка.

Українці у коментарях запропонували додати ще згадку про авіакатастрофу під Смоленськом, де загинув президент Польщі Лех Качинський.

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