Міжбанк: долар знову падає

Зростання пропозиції від експортерів, а також відновлення продажів валюти нерезидентами, які зараз активно нарощують портфель облігацій внутрішньої держпозики, знову зіграли на зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку.

Після того, як цінник на покупку опустився до 27,04 гривень, на ринку з'явився Національний банк. Спочатку він почав закривати найдешевші заявки від продавців, а потім виставив великий ордер на покупку на рівні 27,02 гривень. Такі дії регулятора заспокоїли продавців, а покупці, які сподівалися, що долар все ж опуститься нижче рівня 27 гривень, почали виставляти заявки трохи вище рівня, що захищається НБУ.

На готівковому валютному ринку оператори валютного ринку тут же зреагували на те, що відбувається на міжбанку і почали знижувати цінник на продаж готівкового «американця». Вранці в Києві його продавали по 27,10-27,11 гривень, а вже до обіду - по 27,05-27,06 гривень.

Євро на FOREX в першій половині дня різко падає по відношенню до американського долара, англійського фунта, швейцарського франка і японської єни. До цього часу він опустився до позначки 1,2123 долара, і падіння не припиняється. Готівковий євро, що потрапив під подвійний удар, дешевшає стрімкими темпами: в Києві вже з'явилися пропозиції по 32,89-32,90 гривень, і відчувається, що це не межа.

Російський рубль продовжує зміцнення американського долара і до 13 години дня досяг позначки 71,55 рублів за долар, після чого трохи скорегував своє зростання. У Києві готівковий рубль виріс в ціні на 2 копійки в порівнянні з вчорашнім днем: сьогодні його продають по 3,73-3,75 гривні за 10 рублів.