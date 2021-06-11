РФ розпочала навчання авіації і ППО в Криму

В анексованому Криму розпочалися військові навчання із залученням авіації і засобів ППО, повідомляє Кореспондент.

"Відповідно до плану бойової підготовки підрозділи зенітного ракетного полку зі складу армійського корпусу Чорноморського флоту розпочали відпрацювання спільних завдань у районі інтенсивних польотів авіації. Заходи бойової підготовки проводяться в районах аеродромів базування літаків морської авіації і ППО Чорноморського флоту" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в спільних тренуваннях із зенітними розрахунками беруть участь літаки Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, літаки АН-26, Бе-12 і вертольоти. Загалом до маневрів залучено близько 15 одиниць авіаційної техніки та близько 50 одиниць озброєння і військової та спеціальної техніки.

Основна мета навчань - відпрацювання злагодженості розрахунків і батарей полку під час організації оборони важливих об'єктів інфраструктури від засобів повітряного нападу умовного противника.