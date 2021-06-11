У Північній Кореї любителям слухати k-pop загрожує 15 років в'язниці

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин називав k-pop "злоякісною пухлиною". Тих, кого спіймають за прослуховуванням музики, мода на яку зародилася в Південній Кореї, відправлять у виправно-трудовий табір на 15 років, повідомляє Вести.

За словами аналітиків, які відстежують ситуацію в КНДР, Кім стурбований зростанням популярності південнокорейських розваг серед молоді Північної Кореї. На думку лідера країни, це може поставити під загрозу стабільність країни. Повідомляється, що багато молодих північнокорейців таємно дивляться дорами і слухають k-pop, який ввозять в країну контрабандою з Китаю на флеш-накопичувачах.

Кім намагається зупинити чергову хвилю моди, музики і культури з Південної Кореї, яка, як попереджали державні ЗМІ КНДР, змусить Північну Корею "впасти" , якщо її не зупинити. Кім поставив уряду завдання придушити культурне вторгнення.

У грудні комуністична держава запровадило новий закон, за яким будь-кого, кого зловлять за переглядом або зберіганням південнокорейських розваг, може бути засуджений до 15 років виправно-трудового табору. Раніше максимальне покарання складало п'ять років каторжних робіт.