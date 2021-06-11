Німеччина скасує обмеження на в'їзд з 1 липня

Влада Німеччини скасує обмеження на в'їзд для іноземних туристів. Однак країни повинні відповідати певним показникам з захворюваності на COVID-19, повідомляє Сегодня.

За словами міністра закордонних справ Хайко Маасу, поїздки будуть дозволені для країн з показником захворюваності нижче 200 на 100 тис. осіб протягом останніх семи днів.

"Це можливо, тому що в майбутньому в Європі з'являться чіткі загальні правила поводження з тими, хто був вакцинований, з тими, хто одужав, і з тими, хто пройшов тестування", – сказано в матеріалі німецького видання.

На сьогодні в Україні показник захворюваності становить 65 на 100 тисяч осіб.