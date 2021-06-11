У Харкові оскаржать нове рішення суду про перейменування проспекту Жукова
Харківська міськрада подасть апеляцію на рішення окружного адмінсуду про скасування повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Георгія Жукова, повідомляє Новое время.
Як заявили в пресслужбі міськради, під час розгляду справи суд допустив грубе порушення норм процесуального права.
"Суд необгрунтовано відмовив у всіх заявах і клопотаннях міської ради про направлення судового доручення, про призначення військової експертизи, про відкладення розгляду справи у зв'язку з проведенням експертного дослідження, виклик у судове засідання експерта і т. п", - відзначили там.
У міськраді також заявили, що розглянули без участі представників міської ради, незважаючи на те, що суду було надано заяву про неможливість з об'єктивних причин представників міської ради брати участь в засіданні.