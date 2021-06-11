Байден і Путін будуть домовлятися про правила конфронтації з питання України

Політолог, директор приватного підприємства "Інститут глобальних стратегій" Вадим Карасьов заявив, що зустріч президента США Джозефа Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, запланована на 16 червня в Женеві, буде присвячена виробленню керованих і передбачуваних для обох сторін правил їхньої конфронтації, і щодо України, і щодо низки інших міжнародних питань, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сенс зустрічі Байдена та Путіна полягатиме у виробленні правил конфронтації між США і Росією, щоб ця конфронтація була керованою. Це стосується і України, судячи з нещодавнього інтерв'ю Путіна. Треба розуміти, що Україна ще на тривалий час залишається територією, де стикатимуться інтереси США та Росії.

Для Байдена і Путіна важливо зрозуміти межі цього впливу та зробити так, щоб зіткнення їхніх інтересів було більш передбачуваним і керованим і не перетворювалося на прямі або навіть військові сутички", - розповів Карасьов.

За його словами, також президентові РФ буде важливо почути від президента США про його плани стосовно надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

На думку політолога, директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, "від зустрічі Байдена та Путіна не варто чекати сенсацій, хоча сам фон майбутніх переговорів буде досить гострим".

"Існують завищені очікування на занадто агресивному фоні. Байден побоюється партії республіканців, які, критикуючи його, набирають силу. У свою чергу Путін побоюється втратити контроль над транзитом газу, як колись сталося з Горбачовим (президент СРСР Михайло Горбачов).

За підсумками їхньої зустрічі не буде простих рішень з тих чи інших питань. Буде текст комюніке, спільна прес-конференція, але ми не отримаємо чогось такого, що дало б нам можливість зробити швидкі висновки" , - сказав Небоженко в коментарі агентству.

За словами політолога, "сенсацій варто очікувати ближче до осені" .

"Після Путіна й Байдена на передній план вийдуть інші гравці - Китай, країни Європейського Союзу, навіть Україна - кожен зі своєю політичною партією".

На думку експерта корпорації стратегічного консалтингу "Гардарика" Костянтина Матвієнка, в розмові президентів РФ і США навколо України ключовим стане питання газопроводу "Північний потік-2" дном Балтійського моря.

"Вони спробують знайти такий механізм, щоб Російська Федерація не "втратила обличчя" в питанні будівництва газової магістралі, а США могли продемонструвати, що вони гарантують безпеку України", - сказав він агентству.

Матвієнко додав, що лідери РФ і США сконцентруються, окрім України, на питанні відновлення ядерної угоди з Іраном, російській ініціативі щодо пом'якшення санкцій, "оскільки вони "б'ють" по її технічних можливостях у військовій сфері" , а також на доступі РФ до світових ринків продовольства й пошуку неформальних домовленостей про квоти.

Як вважає доктор політичних наук, політолог Ігор Петренко, переговори президентів США і РФ "з великою імовірністю сконцентруються на екологічній тематиці, оскільки саме в ній вони можуть досягти консенсусу та прогресу".

"Якщо згадати, то значну частину свого звернення до Федеральних зборів у квітні Путін присвятив саме екології. Це був своєрідний пас у бік Байдена. А екологія - одна з виборчих обіцянок лідера США, важлива для його політичної реалізації", - сказав він.