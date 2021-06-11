Компанію "WOG Ритейл" визнали банкрутом

Господарський суд Волинської області визнав компанію «ВОГ Ритейл» банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру, повідомляє The Page.

До компанії висунули низку вимог її кредитори, які визнав суд. Загальна сума боргів компанії перед ними склала майже 2,4 млрд грн. Також у компанії накопичилися борги перед податковими органами — їм «ВОГ Ритейл» заборгувала майже 210 млн грн.

Справу про банкрутство компанії було відкрито ще 28 січня 2021 року, коли суд визнав вимоги ініціюючого кредитора до компанії на загальну суму майже 169 млн грн.

Засновниками «ВОГ Ритейл» у держреєстрі вказано компанії «Вест Ойл Груп Холдинг» (Нідерланди) та «Дукат», а кінцевими бенефіціарами — Степана Івахіва, Сергія Лагура, Романа та Софію Єремєєвих, які володіють групою «Континіум» (серед її активів — мережа АЗС WOG). Цікаво, що засновником одного з кредиторів «ВОГ Ритейл» — компанії «Вест Петрол Маркет» — є компанія «ВОГ Кард», бенефіціари якої — ті самі особи: Степан Івахів, Сергій Лагур, Роман і Софія Єремєєви.

Щодо вимог до «ВОГ» із боку «Фінансової компанії «Фінанс Юніон С» на суму 1,1 млрд грн, то спочатку кредитором виступав Укрсоцбанк. У 2019 році права кредитної вимоги перекупив «Альфа-Банк». Надалі він переуступив її «Фінансовій компанії «Фінмарк», яка зі свого боку переуступила її вже «Фінансовій компанії «Фінанс Юніон С». Також ця компанія у 2020 році викупила кредитні вимоги «Сбербанку Росії» до «ВОГ Ритейл» у компанії «Фастлайн Капітал».

Засновником «Фінансової компанії «Фінанс Юніон С» зазначено підприємство «Дукат Лайн Інвест», кінцевим бенефіціаром якого значиться Андрій Івченко.