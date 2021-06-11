В Польше назвали ошибкой то, что Украину не пригласили на саммит НАТО

Рішення не запрошувати президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Брюсселі 14 червня було помилкою, переконаний міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Як господар саміту НАТО у Варшаві у 2016 році ми прагнули до того, щоб Україна - жертва російської агресії - була спеціальним гостем. Цього разу президент України запрошення не отримав. Декілька днів тому, намагаючись врятувати ситуацію, президент Байден (президент США Джозеф Байден) запросив президента Зеленського до Вашингтону.

Однак це станеться після зустрічі з Путіним (президент РФ Володимир Путін). Водночас порядок денний має бути зворотним і бути елементом продуманої політики, а не "порятунком обличчя". Це ще одна помилка", - сказав Рау в інтерв'ю Rzeczpospolita, оприлюдненому в п'ятницю.

Міністр зазначив, що через завершення будівництва "Північного потоку 2" зростатиме військова загроза для України, Польщі та інших країн НАТО з Центральної Європи.

"Водночас я наразі читаю повідомлення агентства про те, що цього тижня у Вашингтоні відбуваються переговори між близькими соратниками канцлера Меркель і радниками президента Байдена щодо завершення проекту NS2.