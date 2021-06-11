Дощі стихають, але не йдуть: прогноз погоди на вихідні

Експансія дощів в Україні буде поступово сходити нанівець. Так, в суботу в окремих регіонах прогнозують погоду без опадів, у неділю зливи тільки посиляться, проте значна частина країни під їх удар не потрапить.

Прогноз на 12 червня

У суботу в західних областях прогнозують +22...+24°C у світлий час і від 12 до 15 в темний. У південних регіонах, включно з Кримом, на Київщині та Чернігівщині очікується близько 24-26 градусів вдень і 13-15 після заходу сонця. В інших частинах країни протягом дня термометри покажуть 23-25 з позначкою "плюс", а вночі 12-14.

Синоптики стверджують, що в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Київській областях має бути сухо. В інших регіонах дощі, найсильніші – на сході країни та на кордоні з Білоруссю в Житомирській області. На Лівобережжі переважно з грозами. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У всіх областях Лівобережної України, крім північних, збережеться Ⅰ (жовтий) рівень метеорологічної небезпеки. Основна причина – грози. У решті регіонів "зелений" рівень.

Про пожежну небезпеку не повідомляється.

У Києві обіцяють суху погоду, але протягом дня може пролитися дощ. У світлий час повітря прогріється до +23...+25 градусів, в темний – охолоне до +13...+15. Швидкість вітру – 2-3 м/с.

Карта опадів, очікуваних в 14:00 в суботу, 12 червня. Скріншот: Meteobar

Прогноз на 13 червня

У неділю на заході країни похолодає: вдень температура підніметься лише 17-19 градусів, вночі опуститься до 12-15. На Київщині та Чернігівщині стовпчики термометрів доповзуть тільки до відміток +20...+23 у світлий час і 13...15 в темний. У Сумській і центральних областях в середньому на 1-2 градуси тепліше. У південних і східних регіонах протягом дня жителі зможуть зафіксувати до 26 за Цельсієм, а після заходу сонця – 13-16.

Від дощів в цей день найбільше постраждають північна, центральна і південна частини України; менше – схід і Крим, ще менше – захід. Найсильніші зливи проллються на території Київської, Чернігівської, Полтавської та Дніпропетровської областей. По всій країні можливі грози. Вітер вночі південно-західний – 5-10 м/с, вдень північно-західний – 7-12 м/с.

У Києві дощ, може бути гроза. Вдень очікується 19-21 градус тепла, вночі – +13...+15. Швидкість вітру – 3-5 м/с.