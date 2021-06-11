У світовій столиці електромобілів розгорівся конфлікт через нафту

Норвегія, що позиціонує себе як прогресивна і екологічна країна, є найбільшим в Західній Європі виробником нафти і газу. Світова столиця електромобілів (в розрахунку на душу населення) видобуває більше нафти, ніж Саудівська Аравія або Росія, повідомляє Лента.ру.

Через це протиріччя в країні розгорівся конфлікт між політичними партіями і звичайними людьми.

"Нас всього п'ять мільйонів осіб, але ми як і раніше є одними з найбільших в світі експортерів нафти і газу. Для норвезької кліматичної політики дуже важливо, щоб ми припинили розробку нових родовищ", - заявила політик від партії «зелених», віце-мер Осло Лан Марі Нгуєн Берг.

Після цього вона отримала потік ненависних повідомлень, погроз і расистських коментарів в соціальних мережах.

У нафтогазовому секторі зайнято близько 200 тисяч чоловік. Введення обмежень у цій галузі може надати більш значний і довгостроковий вплив на життя норвежців, ніж будь-яка кліматична політика, пише видання. На даний момент політика Норвегії спрямована на те, щоб скоротити частину викидів вуглекислого газу, вироблених при видобутку нафти і газу. При цьому всі основні партії Норвегії хочуть, щоб промисловість продовжувала розвідку і розробку нових родовищ.