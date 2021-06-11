Ціни в Україні: що подорожчало найбільше

Вся продукція в Україні за рік зросла в ціні. Найбільші показники показали газ, соняшникова олія та цукор, повідомляє 24 Канал.

З травня 2020 року по травень 2021 року ціна на газ зросла аж на 161,6%. Соняшникова олія додала в ціні 75,2%. На третьому місці лідерів подорожчання цукор – 67,2%.

Загалом в травні продукти подорожчали на 1,7%, м’ясо та м’ясопродукти – на 1-1,8%. Здешевшанням можуть похизуватися лише яйця – 17,5%.

У річному вимірі продукти подорожчали наступним чином: