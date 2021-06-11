Під Полтавою пенсіонерки налагодили наркобізнес на сотні тисяч гривень

У місті Лубни Полтавської області викрили двох пенсіонерок, які торгували наркотиками. У них провели обшуки та вилучили таблетки, гроші, мобільні телефони та банківські картки. Жінкам 72 і 73 років загрожує до 12 років в'язниці, повідомляє Страна.ua.

За попередньою версією слідства, 73-річна пенсіонерка налагодила тіньовий бізнес серед потенційних покупців з числа наркозалежних осіб. У жінки була спільниця, 1949 року народження, яка активно допомагала збувати наркотики.

"Слідчими поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, за місцем проживання фігуранток проведені санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено підготовлені на продаж пакетики з наркотичними речовинами і таблетками, грошові кошти, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази їх протиправної діяльності. Вилучене направлено на експертне дослідження. Також встановлено, що за період своєї злочинної діяльності 73-річна жінка відкрила рахунок в одному з банків, сума на якому сягала майже 660 000 гривен. Ці кошти були отримані в результаті збуту наркотичних і психотропних речовин ", - повідомив начальник Лубенського районного відділу поліції Дмитро Майборода.

Фігурантку затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їй повідомили про підозру у вчиненні низки кримінальних злочинів, передбачених частинами 1 і 2 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та вчинення таких дій повторно ), частиною 3 статті 321 (незаконне придбання і зберігання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів, вчинене повторно), частиною 2 статті 311 (незаконне придбання і зберігання прекурсору з метою збуту) та частиною 2 статті 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних коштів, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування жінці обрано запобіжний захід - утримання під вартою.

Її спільниці також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених частиною 3 статті 321 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут сильнодіючих лікарських засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб), частиною 2 статті 311 (незаконне придбання і зберігання прекурсору з метою збуту).

Зібр﻿ані матеріали досудового розслідування направлено до суду з обвинувальним актом щодо обох фігуранток. Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.