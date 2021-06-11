УЗ запускає нові поїзди з Києва: список маршрутів

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) у червні запускає три поїзди з Києва до Рахова, Кам'янця-Подільського та Ковеля, повідомляє УНИАН.

Будуть запущені рейси №243/244 Київ - Рахів - Київ, №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський - Київ та №202/201 Ковель - Київ.

Прес-служба УЗ зазначає, що поїзд №243/244 Київ - Рахів - Київ курсуватиме з Києва з 17 червня через день і по непарних числах, а з Рахова - з 18 червня і по парних.

Поїзд №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський - Київ курсуватиме з 17 червня по непарних числах з Києва, назад з Кам'янця-Подільського - з 18 червня і по парних числах.

Крім того, до подовженого святкового вікенду (19-21 червня) "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №202/201 Ковель - Київ, який відправиться з Ковеля 17 червня о 22:25 і прибуде до Києва о 08:37. У зворотному напрямку поїзд відправиться 18 червня о 23:10 і прибуде до Ковеля о 08:18.

Також УЗ продовжує оптимізувати рейси в рамках обіцяної пасажирам економії 1 млн годин часу на рік.