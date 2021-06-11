Долар дорожчає до євро та ієни, ринок завмер в очікуванні

Доллар США укрепляется относительно большинства основных валют на торгах в пятницу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,32%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,26%.

Курс евро к доллару США упал до $1,2118 по сравнению с $1,2177 на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/иена торгуется на уровне 109,65 иены против 109,32 иены накануне.

Фунт стерлингов теряет 0,2% в паре с долларом, австралийский доллар - 0,3%.

Опасения, связанные с растущим инфляционным давлением в США, несколько ослабли после публикации в четверг майских данных об инфляции в стране. Инвесторы все больше приходят к мнению о том, что рост ценового давления в Штатах связан с эффектом "низкой базы" 2020 года и будет временным, как и ожидают в руководстве Федеральной резервной системы (ФРС).

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года - темпы инфляции ускорились по сравнению с 4,2% в апреле и были максимальными более чем за 12 лет, с августа 2008 года. В то же время рост потребительских цен в помесячном выражении в мае замедлился до 0,6% с 0,8% в апреле.

На следующей неделе пройдет очередное заседание ФРС. Трейдеры не ждут крупных шагов от американского ЦБ на этом заседании, однако полагают, что Федрезерв может объявить о намерении изменить параметры программы выкупа активов на заседании в августе или сентябре.