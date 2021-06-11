У Латвії заарештували депутата, якого запідозрили у шпигунстві на користь РФ

Суд Відземського передмістя Риги обрав арешт як запобіжний захід для депутата Сейму Яніса Адамсонса, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії, повідомляє Европейская правда.

Адамсонс може оскаржити рішення протягом семи днів у Ризькому окружному суді.

Засідання 11 червня тривало близько двох годин. Адамсонса вивели з нього у супроводі трьох співробітників Служби держбезпеки. Від коментарів він відмовився.

Згідно із законодавством, арешт обирають як запобіжний захід лише у випадку, якщо слідство володіє достатніми фактами для обґрунтованої підозри у тому, що особа вчинила злочин, який карається позбавленням волі, і застосування іншого запобіжного заходу не може гарантувати, що особа не скоїть нового правопорушення або не стане ухилятися від слідства.

10 червня парламент зняв з Адамсонса депутатську недоторканність для проведення необхідних слідчих дій.

Яніс Адамсонс, член соціал-демократичної партії Saskaņas, працював у Комісії Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції. Наскільки відомо, він не мав доступу до держтаємниці.

Депутата підозрюють у незаконному зборі інформації, яка не мала розголошуватися, з метою передати її російській стороні.

На засіданні Сейму перед голосуванням він заявив, що не розуміє, в чому його можуть звинувачувати, та що дізнався про підозри від журналістів.