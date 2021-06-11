Українці, які прибули на Євро-2020, будуть звільнені від карантину

Громадяни України, які прибувають до Румунії для участі у футбольних матчах у рамках фінального турніру чемпіонату Європи з футболу Євро-2020, надаючи квитки в роздрукованому або електронному вигляді, звільняються від перебування на карантині впродовж 14 днів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Водночас розгляд кожного випадку та прийняття відповідного рішення здійснює румунська сторона в момент перебування у пункті перетину державного кордону Румунії на підставі наданих документів", - ідеться в повідомленні посольства України у п'ятницю.

Зазначається, що додаткові роз'яснення щодо актуального порядку в'їзду на територію Румунії іноземних громадян з країн, що не є членами ЄС у контексті проведення футбольних матчів Євро-2020, які відбуватимуться у Бухаресті, надали Міністерство закордонних справ Румунії та Генеральний інспекторат прикордонної поліції Румунії.

"Посольство України в Румунії продовжує роботу із компетентними органами Румунії для забезпечення відповідних умов в’їзду та перебування на території Румунії громадян України в умовах обмежень, запроваджених з метою запобігання поширенню COVID-19, зокрема в контексті проведення футбольних матчів Євро-2020, що відбуватимуться у Бухаресті", - наголосило українське посольство.

Також зазначається, що відповідно до положень Регламенту (ЄС) 1806/2018, що встановлює перелік третіх країн, громадяни яких повинні мати візи для перетину зовнішніх кордонів, та переліку третіх країн, громадяни яких звільняються від цього зобов’язання з внесеними змінами та доповненнями, громадяни України, які мають біометричні паспорти, звільняються від вимоги мати короткострокову візу для поїздок до країн-членів ЄС і, відповідно, до Румунії, на термін, що не перевищує 90 днів, протягом будь-якого періоду 180 днів, що передбачає врахування кожного дня перебування протягом останнього періоду 180 днів.