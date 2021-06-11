Збірна України гратиме на Євро в формі з гаслом

Збірна України з футболу має намір грати на Євро-2020 в формі з гаслом "Героям слава". Про це заявив на прес-конференції з футболістами збірної прес-аташе збірної Олександр Гливинський, повідомляє Ліга.net.

Журналіст запитав англійською мовою, чи збирається збірна грати в неділю в матчі проти Нідерландів в формі з картою України з тимчасово окупованих РФ Кримом і написом "Слава Україні".

"Це точно не питання для футболістів. У нас є форма. Вона була затверджена УЄФА. Всі знаки на ній були затверджені УЄФА. Президент Української асоціації футболу знаходиться зараз в Римі, розмовляє з УЄФА про це", - відповів Гливинський англійською.

Потім перекладач переклав запитання на український так:

"Питання було про екіпіровку збірної України, а саме про написи" Слава Україні - Героям слава ". Чи збирається збірна грати в цій екіпіровці з цими написами?".

Прес-аташе не виправив перекладача, а додав: "І так, ми маємо намір в ній грати. Наша форма затверджена".

Крім того, Гливинський повідомив НВ, що збірна поїхала на Євро-2020 тільки з тими комплектами форми, на яких є напис "Героям слава".