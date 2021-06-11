Суд визнав незаконною заборону на відвідування шкіл для нещеплених дітей

Одеський окружний адміністративний суд визнав незаконним рішення міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) про заборону відвідування дитячих садків і шкіл дітям, які не мають щеплень, повідомляє Думська.

Суддя Леонід Свида задовольнив позов, поданий в 2018 році одеситкою, яка мала намір влаштувати свою дитину в ясла-садок № 154 та отримала відмову з посиланням на згадане рішення.

Суд проаналізував діючі норми законодавства, які регулюють введення протиепідемічних заходів на місцевому рівні. Суддя прийшов до очікуваного висновку про те, що такі заходи вводяться при виникненні неблагополучної епідемічної ситуації, а рішення про обмеження приймають місцеві органи влади і місцевого самоврядування за поданням головного державного санітарного лікаря області, міста, району.

При цьому суд з'ясував, що в даному разі подання главгоссанврача не було, твердження про наявність неблагополучної ситуації були голослівними, а комісія ТЕБ, яка прийняла рішення, не є органом місцевого самоврядування або виконавчим органом Одеської міськради. Відповідно, протокольне рішення комісії не є нормативно-правовим актом і не може застосовуватися для регулювання конституційних прав громадян.

Також суд встановив, що не можуть бути підставою для таких обмежень спільні листи Міністерства освіти і Міністерства охорони здоров'я. Такі листи з приводу недопуску нещеплених дітей відомства традиційно розсилають напередодні кожного навчального року, і директори навчальних закладів посилаються на них як на норму права. Як встановив суд, юридичної сили ці листи не мають.

Відзначимо, що якщо рішення вступить в законну силу, це може мати дуже серйозні наслідки. Справа в тому, що після незаконної ліквідації Держсанепідслужби в Україні виникла правова діра: найширші законні повноваження головних державних санітарних лікарів, які є «командувачами» в питаннях протидії епідеміям, фактично зависли в повітрі. У країні не залишилося жодного главгоссанврача району, міста або області (обласні ніби як є, але оскільки належними особами СЕС вони не є, то і виконувати повноваження главгоссанврачей вони не можуть і не виконують). Тому законним чином ніякі обмежувальні заходи зараз приймати неможливо, і рішення суду це фактично констатує.