У Запоріжжі над небом зафіксували незвичайне явище (фото)

У Запоріжжі під час негоди над небом зафіксували неймовірно красиве і водночас страхітливе явище - мезоциклон, повідомляє РБК-Украина.

У Запоріжжі над небом зафіксували незвичайне явище: фото вражають
Фото: незвичайне явище у Запоріжжі (facebook,com/Олександр Поздняков)

Фото на своїй сторінці у Facebook опублікував фотограф Олександр Позняков.

Так, явище фотограф зазнімкував, 10 червня, у Хотинському районі Запоріжжя.

"Апокаліпсис" над Бабуркою, виглядало епічно, потужність стихії вражає", - підписав свою світлину фотограф.

Окрім того, користувачі поділилися фотографіями, як це явище виглядало на Набережній магістралі.

У Запоріжжі над небом зафіксували незвичайне явище: фото вражають
Фото: незвичайне явище у Запоріжжі (Facebook.com/Olena Letnikova Guz)

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