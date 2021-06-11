У Запоріжжі над небом зафіксували незвичайне явище (фото)

У Запоріжжі під час негоди над небом зафіксували неймовірно красиве і водночас страхітливе явище - мезоциклон, повідомляє РБК-Украина.

Фото: незвичайне явище у Запоріжжі (facebook,com/Олександр Поздняков)

Фото на своїй сторінці у Facebook опублікував фотограф Олександр Позняков.

Так, явище фотограф зазнімкував, 10 червня, у Хотинському районі Запоріжжя.

"Апокаліпсис" над Бабуркою, виглядало епічно, потужність стихії вражає" , - підписав свою світлину фотограф.

Окрім того, користувачі поділилися фотографіями, як це явище виглядало на Набережній магістралі.