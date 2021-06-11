НАТО може прирівняти атаку супутника до нападу на Альянс
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що Альянс хоче внести зміни до статті про колективу оборону. Лідери НАТО хочуть прирівняти напад на космічний супутник одного з членів Альянсу до нападу на НАТО, повідомляє РБК-Украина.
Про це йдеться в інтерв'ю Столтенберга виданню Der Spiegel.
Питання поширення 5-ї статті статуту Альянсу на космос планують розглянути на майбутньому саміті НАТО, який відбудеться 14 червня.
"Я очікую, що глави держав і урядів ухвалять рішення про те, що серйозний напад на наші супутники або інший потенціал в космосі може привести до ситуації застосування статті про колективну оборону", - сказав генсек НАТО.
Столтенберг пояснив, що у разі схвалення такого рішення 5 стаття статуту НАТО може бути застосована у разі нападу потенційного противника за межами Землі.
"Тим самим для космосу буде діяти те ж саме, що і на суші, морі, в повітрі і кіберпросторі. Напад на одного - це напад на всіх, і відповідно, всі можуть відповісти на нього", - наголосив він.