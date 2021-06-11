Правоохоронці завершили розслідування по держзраді кримських чиновників

Українські правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо восьми колишніх високопоставлених чиновників Автономної Республіки Крим, серед яких, зокрема, екс-депутат Верховної Ради АРК Сергій Аксьонов, колишній голова Верховної Ради АРК Володимир Константинов та екс-прокурор Генпрокуратури України Наталія Поклонська, повідомляє Интерфакс-Украина.

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора в четвер, розслідування здійснювали за фактом вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державної зради і створення злочинної організації (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 КК України).

"Мова йде про екс-депутата Верховної Ради АР Крим, у подальшому голову так званої Ради міністрів Республіки Крим, екс-голову Верховної Ради АР Крим, у подальшому голову так званої Державної Ради Республіки Крим, колишнього прокурора Генеральної прокуратури України, у подальшому прокурора так званої Республіки Крим, Севастопольського міського голову, екс-начальника відділу карного розшуку Сімферопольського міськуправління ГУ МВС України в АР Крим, у подальшому міністра внутрішніх справ так званої Республіки Крим, начальника штабу Азовсько-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України, у подальшому начальника Прикордонної служби так званої Республіки Крим, колишнього депутата Верховної Ради АР Крим, у подальшому першого заступника голови Ради Міністрів так званої Республіки Крим та колишнього начальника управління СБУ в м. Севастополі, у подальшому начальника так званого ФСБ по Республіці Крим" , - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

За інформацією агентства розслідування завершено щодо Сергія Аксьонова, Володимира Константинова, Наталії Поклонської, Юрія Дойникова, Сергія Абісова, Віктора Мельниченка, Рустама Теміргалієва і Петра Зими.

У прокуратурі уточнюють, що під час досудового розслідування встановлено, що зазначені чиновники окупаційної адміністрації РФ протягом лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополя, створили злочинну організацію задля насильницького повалення конституційного ладу і зміни меж території України всупереч встановленому порядку, а також брали участь у ній і сприяли окупації півострова.

"За результатами спеціального попереднього розслідування матеріали кримінального провадження було відкрито стороні захисту для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України, після чого обвинувальний акт буде спрямовано до суду для розгляду по суті" , - повідомляють у прокуратурі.

Там додають, що досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління СБУ.