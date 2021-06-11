Що очікується на валютному ринку на вихідних

Зростання пропозиції валюти на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю знову зажадав втручання Національного банку. При цьому сьогодні регулятор кардинально поміняв тактику.

Спочатку, коли котирування незначно опустилися, а пропозиція незначно перевищувала попит, Нацбанк вирішив просто «відсікти» дешевші заявки на продаж і почав активно їх викуповувати. Коли ж стало очевидно, що цього недостатньо, а до продавців підключилися нерезиденти, заздалегідь почали продавати валюту напередодні наступного аукціону по ОВДП, НБУ був змушений жорстко позначити рівень підтримки, встановивши ордер на покупку на 27,02 гривень. Всього за сьогоднішній день регулятор поповнив золотовалютні резерви більш ніж на 50 млн доларів і зміг утримати безготівковий долар вище психологічного рівня 27 гривень.

Закрили торги п'ятниці на 8,5 копійок на покупці і на 8,25 копійок на продажу нижче, ніж у четвер.

Ххід торгів

Стартові котирування - 27,06 / 27,14 (купівля / продаж).

Торги четверга відкрилися трохи ширше вчорашнього: спред на старті склав 8 копійок. Перша угода на 1 млн доларів за ціною 27,0835 гривень пройшла в 9:45. З ранку обсяг заявок на продаж в два рази перевищував обсяг на купівлю, але пізніше розрив став наростати. В районі 10:30 на ринку несподівано з'явився Нацбанк. Він змінив тактику і замість того, щоб тримати якийсь конкретний рівень, почав просто скуповувати більш дешеві заявки від продавців. Таким чином він скупив більше 20 млн доларів, після чого пішов з ринку. Котирування пішли вниз, цінник на покупку знизився до 27,02 гривень, і виникла загроза пробити рівень 27 гривень. У цей момент регулятор з'явився ще раз з великим ордером на покупку за ціною 27,02 гривень. Ті, хто хотів купити валюту і вичікував, зрозуміли, що нижче сьогодні вже не буде, і виставили заявки трохи вище рівня НБУ. Проте, регулятор залишався на ринку з покупкою аж до закриття торгів і зміг суттєво поповнити свої резерви, а також захистив рівень 27 гривень.

Котирування закриття - 27,02 / 27,0375 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 39,1 млн порівняно з четвергом днем і склав 162,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,0452 гривень.

Офіційний курс долара на 14 червня встановлений на позначці 27,0404 гривень за долар, зниження на 6,64 копійок.

Офіційний курс євро на 14 червня встановлений на позначці 32,7905 гривні за євро, зниження на 19,85 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,2101. Сьогодні євро на FOREX опустився до позначки 1,2093 долара на тлі падіння прибутковості європейських облігацій після того, як члени ЄЦБ зменшили побоювання з приводу інфляції. Євро обвалився проти всіх провідних світових валют, але найістотніше падіння сталося по відношенню до американського долара.

Російський рубль, який весь тиждень демонструє зростання по відношенню до американського долара, сьогодні досяг позначки 71,55 рублів за долар, але до вечора частково розгубив свої досягнення. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 72,15-72,20 рубля за долар. В Україні готівковий рубль сьогодні подорожчав на 2 копійки, до 3,73-3,75 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку на вихідних

І готівковий долар, і готівковий євро продовжують втрачати в ціні. До вечора п'ятниці долар в Києві продавали по 27,05 гривень, а готівковий євро готові були віддавати навіть по 32,85-32,90 гривні. До речі, за твердженням окремих операторів готівкового ринку, що подешевшав євро привернув увагу покупців, і на нього нарешті пішов попит.

Що стосується готівкового долара, то зниження ціни призводить лише до зростання пропозиції; купувати дешевшає валюту охочих мало.

На вихідних цінники на продаж і готівкового долара, і євро або залишаться на тому ж рівні, або навіть трохи опустяться: побоюючись виникнення дефіциту гривні в касах, оптові обмінні пункти можуть знизити цінники на продаж ще на кілька копійок. Купувати ж і долар, і євро обмінники будуть набагато дешевше: різниця між ціною покупки і продажу на вихідних виросте.

Що стосується російського рубля, його ціна на вихідних залишиться стабільною, хоча торговельний діапазон розшириться до 3,72-3,75 гривень за 10 рублів. Попит на рубль традиційно буде невеликим, тому ціна буде залежати від обсягів російської валюти, що скупчилися в касі обмінника.