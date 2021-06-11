Ніцой назвала гравців збірної України з футболу "кінченими московитами"

Активістка Лариса Ніцой розкритикувала збірну України з футболу за те, що вони не включили в свій плейлист жодної української пісні, повідомляє Деловая столица.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, гравці збірної України по футболу склали офіційний музичний плейлист команди перед Євро-2020, куди увійшли три російські виконавці на чолі з Моргенштерном.