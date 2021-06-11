Ніцой назвала гравців збірної України з футболу "кінченими московитами"
Активістка Лариса Ніцой розкритикувала збірну України з футболу за те, що вони не включили в свій плейлист жодної української пісні, повідомляє Деловая столица.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, гравці збірної України по футболу склали офіційний музичний плейлист команди перед Євро-2020, куди увійшли три російські виконавці на чолі з Моргенштерном.
"Це просто треш якийсь. Спочатку Збірна України з футболу публікує плейлист із російськими піснями. Тоді каже, що то не їхній плейлист — і публікують новий, уже їхній, куди не увійшла жодна українська пісня. Українські футболісти демонструють публічно свою московитість — а тоді обурюються, що московити їм вказують на форму … Ви дієте як кінчені московити. Тому не дивуйтеся, що Московія забороняє вам форму. Ви їхні піддані. Ви їхні — з усіма потрохами, тобто, мозгами", — написала Ніцой.