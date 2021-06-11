Гордон про інтерв'ю з Гиркин: це була спецоперація

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що його інтерв'ю з екс-лідером бойовиків "ДНР" Ігорем Гиркин було спецоперацією українських спецслужб, повідомляє Украина24.

"На сьогоднішній день можу сказати конкретно, що інтерв'ю з Гиркин було спецоперацією головного управління Військової розвідки України, Генеральної прокуратури України та Дмитра Гордона як журналіста. Мета його була в тому, щоб військовий злочинець Гиркин відповів на питання, сформульовані ГУ військової розвідки і ГПУ, в точності задані, щоб він точно на них відповів. І щоб, на відміну від усіх інтерв'ю, які він давав, ГПУ зафіксувала все в процесуальному порядку - так, як це повинно бути ", - пояснив журналіст.