У Пакистані нещепленим від COVID заблокують SIM-картки

У провінції Пенджаб у Пакистані особам, що відмовлятимуться від COVID-вакцинації, заблокують SIM-картки. Відповідне рішення прийняли на нараді під головуванням міністра охорони здоров'я провінції Ясмін Рашид, повідомляє Кореспондент.

"На нараді вирішили запропонувати Національному командно-оперативного центру заблокувати SIM-картки осіб, які не проходять вакцинацію впродовж певного часу", - заявила Рашид.

За її словами, уряд провінції використовує всі ресурси, щоб зупинити поширення коронавірусу, і представить владі країни інші заходи, щоб спонукати людей до якнайшвидшої вакцинації, зокрема запропонує заборонити заходити нещепленим людям у парки й ресторани, а на подальших етапах - у ТЦ.