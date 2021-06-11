Суд США заборонив списувати борги темношкірим

Федеральний суд США тимчасово заборонив погашати борги темношкірих фермерів за рахунок фонду, запланованого на боротьбу з пандемією коронавируса. Програму щодо усунення расової нерівності призупинили через претензії білих бізнесменів, які заробляють на сільському господарстві, повідомляє Лента.Ру.

Окружний суддя Вільям Грісбах в Мілуокі штату Вісконсін 10 червня видав наказ, який тимчасово призупиняє дію нової програми підтримки соціально незахищених темношкірих власників ранчо, і став на бік білих фермерів, які поскаржилися на зворотну дискримінацію.

За програмою адміністрації президента США Джо Байдена планувалося з фонду на ліквідацію наслідків пандемії (1,9 трильйона доларів) виділити чотири мільярди на погашення сільськогосподарських позик, виданих темношкірим, американським індіанцям, латиноамериканців, американцям азійського походження або жителям островів Тихого океану. Фермери з числа меншин десятиліттями стверджували, що їм несправедливо відмовляють у держдопомоги і позиках.

Американська юридична фірма Wisconsin Institute for Law and Liberty, відстоюючи права білих фермерів, подала позов до суду в квітні 2021 року. Правозахисники наполягають, що прощення боргів меншин несправедливо по відношенню до фермерів з Вісконсіна, Міннесоти, Південної Дакоти, Міссурі, Айови, Арканзасу, Орегона і Кентуккі. Банки США в свою чергу відмовилися відмовляються погашати кредити темношкірих фермерів до отримання від держави додаткових компенсацій за втрачені доходи за відсотками.