Євро-2020: календар матчів збірної України

11 червня стартує чемпіонат Європи з футболу, який був перенесений на 2021 рік через пандемії коронавірусу, повідомляє УНИАН.

Збірна України свій шлях на турнірі почне 13 червня.

Підопічні Андрія Шевченка потрапили в групу С, де зіграють з командами Нідерландів, Північної Македонії та Австрії.

Календар матчів збірної України на груповому етапі 1-й тур

Нідерланди - Україна

Де: Амстердам, "Йохан Кройф Арена"

Коли: 13 июня (неділя), 22.00 2-й тур.

Україна - Північна Македонія

Де: Бухарест, "Національний стадіон"

Коли: 17 июня (четвер), 16.00 3-й тур.

Україна - Австрія

Де: Бухарест, "Національний стадіон"

Коли: 21 червня (понеділок), 19.00

Плей-офф Євро-2020 стартує 27 червня.

Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемії коронавируса чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, однак збереже назву "Євро-2020".

У 2021 року турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.

Остаточний склад всіх груп став відомий в листопаді 2020 року, після того, як були зіграні стикові матчі. Уже відомо, що матчі Євро-2020 пройдуть з глядачами. При цьому УЄФА оголосив про заміну двох міст, які прийматимуть турнір.

Збірна України увійшла в п'ятірку наймолодших команд Євро-2020

Збірна України стане однією з наймолодших команд на чемпіонаті Європи з футболу, який стартує 11 червня.

Про це стало відомо після того, як були оголошені заявки всіх команд.

Як повідомляє Sport.ua, середній вік української збірної - 25,96 року.

Україна входить до п'ятірки наймолодших колективів Євро-2020. У складі "жовто-синіх" є вісім гравців, яким за 30 років, але в той же час відразу шість гравців - молодше 23 років.

Наймолодша команда - Туреччина (24,58). В її складі всього два футболісти старше 30 років.

Також в топ-5 входять Англія (24,81), Уельс (25,04) і Іспанія (26,13).

Хто виграє Євро-2020: прогноз букмекерів

Збірна Франції, на думку букмекерів, є головним фаворитом на перемогу на Євро-2020.

На діючих чемпіонів світу можна поставити з коефіцієнтом 5,5. У трійку головних претендентів на перемогу також входять збірні Англії та Бельгії.

Коефіцієнти на перемогу збірної України у різних букмекерських компаній коливаються від 51,00 до 101,00. В середньому в прогнозах букмекерів України розташовується на 12-14 місцях серед усіх учасників турніру.

Топ-10 лідерів Євро-2020

1. Франція - 5,5

2. Англія - 6,0

3. Бельгія - 7,0

4. Німеччина - 8,0

5. Іспанія - 8,5

6. Португалія - 9,0

7. Італія - 10,0

7. Нідерланди - 15,0

9. Данія - 29,00

10. Хорватія - 34,00