Євро-2020: календар матчів збірної України
11 червня стартує чемпіонат Європи з футболу, який був перенесений на 2021 рік через пандемії коронавірусу, повідомляє УНИАН.
Збірна України свій шлях на турнірі почне 13 червня.
Підопічні Андрія Шевченка потрапили в групу С, де зіграють з командами Нідерландів, Північної Македонії та Австрії.
Календар матчів збірної України на груповому етапі 1-й тур
Нідерланди - Україна
Де: Амстердам, "Йохан Кройф Арена"
Коли: 13 июня (неділя), 22.00 2-й тур.
Україна - Північна Македонія
Де: Бухарест, "Національний стадіон"
Коли: 17 июня (четвер), 16.00 3-й тур.
Україна - Австрія
Де: Бухарест, "Національний стадіон"
Коли: 21 червня (понеділок), 19.00
Плей-офф Євро-2020 стартує 27 червня.
Євро-2020: що потрібно знати
Через пандемії коронавируса чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, однак збереже назву "Євро-2020".
У 2021 року турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.
Остаточний склад всіх груп став відомий в листопаді 2020 року, після того, як були зіграні стикові матчі. Уже відомо, що матчі Євро-2020 пройдуть з глядачами. При цьому УЄФА оголосив про заміну двох міст, які прийматимуть турнір.
Збірна України увійшла в п'ятірку наймолодших команд Євро-2020
Збірна України стане однією з наймолодших команд на чемпіонаті Європи з футболу, який стартує 11 червня.
Про це стало відомо після того, як були оголошені заявки всіх команд.
Як повідомляє Sport.ua, середній вік української збірної - 25,96 року.
Україна входить до п'ятірки наймолодших колективів Євро-2020. У складі "жовто-синіх" є вісім гравців, яким за 30 років, але в той же час відразу шість гравців - молодше 23 років.
Наймолодша команда - Туреччина (24,58). В її складі всього два футболісти старше 30 років.
Також в топ-5 входять Англія (24,81), Уельс (25,04) і Іспанія (26,13).
Хто виграє Євро-2020: прогноз букмекерів
Збірна Франції, на думку букмекерів, є головним фаворитом на перемогу на Євро-2020.
На діючих чемпіонів світу можна поставити з коефіцієнтом 5,5. У трійку головних претендентів на перемогу також входять збірні Англії та Бельгії.
Коефіцієнти на перемогу збірної України у різних букмекерських компаній коливаються від 51,00 до 101,00. В середньому в прогнозах букмекерів України розташовується на 12-14 місцях серед усіх учасників турніру.
Топ-10 лідерів Євро-2020
1. Франція - 5,5
2. Англія - 6,0
3. Бельгія - 7,0
4. Німеччина - 8,0
5. Іспанія - 8,5
6. Португалія - 9,0
7. Італія - 10,0
7. Нідерланди - 15,0
9. Данія - 29,00
10. Хорватія - 34,00