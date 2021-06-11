У Запоріжжі розкрили викрадення професора, до якого причетний поліцейський

Професора Запорізького національного університету, начальника центру освітніх послуг для іноземних громадян Луай Файсал Муца викрали і вбили, повідомляє Страна.ua.

Злочин організував громадянин Тунісу, одним з його спільників був співробітник поліції.

Про це заявив голова Запорізької обласної прокуратури Віктор Приходько під час брифінгу, передає Укрінформ.

Про смерть професора, який зник восени 2020 року стало відомо ще в березні, але деталі злочину вирішили розкрити тільки зараз.

"Коли Муц знаходився на робочому місці (листопад 2020 року - Ред.), Йому подзвонили від імені правоохоронців і запросили для надання послуг з перекладу з арабської мови на українську при проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні. Як сьогодні вже встановлено слідством, це викликало у нього певні питання, адже йому пропонувалася плата за ці послуги, а він виявляв таку допомогу безкоштовно. Однак погодився надати допомогу. Вийшов з навчального закладу, сів у автомобіль Toyota Camry чорного кольору і зник в невідомому напрямку ", - розповів прокурор області.

За цим подіями 11 листопада було внесено дані до Реєстру досудових розслідувань, відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства і почали слідчі дії.

За словами прокурора, слідство розглядало різні версії, однак оперативним шляхом були отримані незаперечні докази, що смерть професора була насильницькою.

В ході досудового розслідування правоохоронці виявили певних осіб, які намагалися направити слідство на помилковий шлях і вжити заходів, щоб дискредитувати правоохоронців, відзначили у відомстві.

"Нині чотирьом особам оголошено про підозру. Організатором вбивства є виходець з Тунісу", - сказав Приходько.

Як вважають правоохоронці, до вбивства причетні також два громадянина України, жителі Запоріжжя, і співробітник поліції, який власне і викликав Муца на зустріч, під час якої він був викрадений.

Як стало відомо, викрали іноземця не для вбивства, а з корисливих мотивів: вимагали гроші - мова йде про десятки тисяч доларів. Точну суму поки не називають. Муц помер під час тортур, після чого зловмисники вивезли його тіло за межі міста в село Володимирське (Запорізький район) та закопали.

Всім фігурантам справи повідомлено про підозру по п. 6, 12 ч. 2 ст 115 КК України, ч. 3 ст 146 КК України, ст. 296 КК України.

У той же час заступник начальника внутрішньої безпеки СБУ України Володимир Римарчук пояснив, що саме громадянин Тунісу, який, за версією слідства, є організатором вбивства іноземного професора, намагався дискредитувати співробітника СБУ.

У грудні 2020 року в головне управління внутрішньої безпеки СБУ звернувся громадянин Тунісу з заявою про скоєння злочинів співробітником управління СБУ, який нібито причетний до збуту наркотичних засобів ... Відомості були внесені обласною прокуратурою в ЕРДР і розпочато досудове розслідування ... Встановлено, що представлені показання не є правдивими. Як з'ясувалося пізніше, єдиною їхньою метою була дискредитація співробітника УСБУ в Запорізькій області та притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, яких він не скоював ", - сказав під час брифінгу Римарчук.

Нібито громадянин Тунісу попросив свою знайому організувати зустріч з вищезазначеним співробітником СБУ, під час якої вона повинна була підкинути в салон автомобіля останнього метамфетамін. Однак жінка розповіла про цей план правоохоронцям.

"При таких обставинах Запорізької обласною прокуратурою в ЕРДР були внесені відомості за фактом неправдивого повідомлення про злочин по створенню штучних доказів ч. 2 383 КК України, а також за фактом збуту наркотичних засобів ч. 3 ст 307 КК України. В ході досудового розслідування іноземця затримали під час збуту психотропної речовини метамфетамін вагою 16 грамів, що становить особливо великий розмір ", - розповів Римарчук.

Під час досудового розслідування кримінального провадження правоохоронці отримали інформацію про причетність громадянина Тунісу до викрадення і вбивства начальника центру надання освітніх послуг іноземним громадянам Луай Муц. Також було встановлено автомобіль, на якому пересувалися викрадачі.

У березні 2021 року було створено міжвідомчу слідчо-оперативна група для розслідування кримінального провадження за фактом умисного вбивства професора.

Професор був похований 23 березня. З 2018 року Луай Муц був директором Центру освітніх послуг для іноземних громадян Запорізького національного університету, а також в 2019 році отримав ступінь доктора наук.