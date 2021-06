В США готують законопроект, що вимагатиме від технологічних гігантів розділити операції

Американські конгресмени готують двопартійний законопроект, який вимагатиме від великих технологічних компаній відокремити основні платформи від решти бізнесу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела, законопроект буде представлено вже в п'ятницю.

Інший законопроект, який також очікується в п'ятницю, торкнеться можливостей технологічних компаній щодо використання своїх платформ для просування своїх товарів на шкоду конкурентам.

Обидва законопроекти отримали підтримку представників і республіканців, і демократів, і, як очікується, до моменту, коли вони будуть оприлюднені, кількість підтримки збільшиться.

"Має стати незаконним для операторів платформ володіти або контролювати напрям бізнесу, крім самої платформи, коли таке володіння або контроль створюють непримиренний конфлікт інтересів", - ідеться в попередньому тексті законопроекту, який потрапив у розпорядження WSJ.

Остаточний текст, однак, може змінитися, пише газета.

Для того щоб законопроект був ухвалений, його має прийняти контрольована демократами Палата представників, а також Сенат, де йому необхідно отримати достатню підтримку республіканців. При тому, що республіканці висловлюють занепокоєння зростаючим впливом великих технологічних компаній, багато з них скептично ставляться до зміни антимонопольних законів.

Загалом американські законодавці розглядають п'ять законопроектів, покликаних скоротити вплив технологічних гігантів, таких як Apple Inc., Facebook Inc., Alphabet Inc. і Amazon.com Inc.