Данія звинуватила Росію в порушенні повітряного простору

Міністерство оборони Данії звинуватило Росію в порушенні повітряного простору, повідомляє Лента.Ру.

У повідомленні говориться, що російські літаки двічі за день порушили повітряний простір Данії. ВВС країни використовували авіацію, щоб «врегулювати ситуацію».

Інформацію підтвердила міністр оборони Данії Тріне Брамса. За її словами, військове відомство намагається з'ясувати всі обставини події. Глава МЗС Данії Йеппе Кофод в свою чергу заявив, що вважає неприпустимим, щоб російські літаки порушували повітряний простір країни.

"Такі дії схожі на умисні", - зазначив міністр.

Кофод додав, що вже виступив з ініціативою викликати посла Росії в МЗС у зв'язку з інцидентом.