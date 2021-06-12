Помер лауреат Нобелівської премії з хімії

Лауреат Нобелівської премії з хімії за 2010 рік Ейіті Негісі помер на 86 році життя. Про це повідомляє агентство Kyodo з посиланням на адміністрацію Університету Пердью в американському штаті Індіана, де працював японський вчений, повідомляє Лента.Ру.

Негісі був професором хімічного факультету з 1979 року. Він є автором понад 400 публікацій, був удостоєний безлічі нагород, в тому числі премії хімічного товариства Японії і орденом культури Японії.

У 1972 році Негісі почав дослідження металлорганических реакцій, каталізуються перехідними металами. Протягом 1976-1978 років він опублікував близько десяти робіт, що описують реакції крос-поєднання за участю різних металлорганических речовин, що містять магній, цинк, бор, алюміній, стронцій і цирконій, що каталізують паладієм або нікелем. Сьогодні реакції, які містять цинк, алюміній або цирконій, називаються реакціями Негісі. За ці відкриття вчений був нагороджений Нобелівською премією з хімії в 2010 році.