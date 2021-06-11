На зло чоловікові: мачуха кинула дитину на вокзалі в 200 км від дому

Жінка з Одеси вивезла 4-річного пасинка в Херсон і кинула його на вокзалі, повідомляє Телеграф.

Мати хлопчика померла кілька років тому, а його батько близько року тому зійшовся з новою коханою, однак недавно він відправився до Маріуполя служити в ЗСУ, а сина від попереднього шлюбу він довірив жінці.

Напередодні в телефонній розмові вони посварилися, а тому мачуха зірвала злість на 4-річному Тимурові, після чого відвезла його за 200 кілометрів від дому і кинула на вокзалі.

Покинуту дитину виявили небайдужі перехожі, які повідомили в поліцію. Правоохоронці потім передали його лікарям, а ті після огляду виявили на тілі хлопчика сліди побоїв.

У підсумку, Тимура передали його дідусеві, а 23-річну мачуху тепер розшукують. За свій вчинок жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі.