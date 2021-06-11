Під Запоріжжям чоловік випив бензин замість спиртного і закурив

Сьогодні, 11 червня, в Запорізькій області 28-річний чоловік переплутав бензин з алкоголем, випив і, нічого не помітивши, пішов курити, повідомляє Страна.ua.

"У селі Приморське Василівського району чоловік 28 років отримав опіки. На місці події працювала 1 фельдшерська бригада. Постраждалого з термічними опіками I-II ступеня грудної клітки, живота, верхніх кінцівок 40% госпіталізували в лікарню в м.Запоріжжі", - заявили в прес -центрі обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Згідно з даними місцевого видання 061.ua, чоловік прийшов до свого знайомого, з яким кілька днів випивав. Там в будинку він знайшов пляшку з якоюсь рідиною, зробив кілька ковтків і вийшов на вулицю, щоб покурити.

Пізніше з'ясувалося, що в пляшці був бензин. Однак чоловік був дуже п'яний і не помітив. У важкому стані потерпілого доставили у відділення реанімації.

В даний момент правоохоронці зареєстрували інформацію про подію, проводиться перевірка.