Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні на 150 млн доларів

Президент Володимир Зеленський оголосив про те, що Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні. На допомогу Україні американський оборонний департамент передбачив 150 млн доларів, повідомляє РБК-Украина.

Про це йдеться на сторінці глави держави у Twitter.

Зеленський заявив, що це надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії України.