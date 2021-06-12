"Північний потік - 2" вплине не тільки на економіку України – Кулеба
"Північний потік – 2" вплине не тільки економіку України, а насамперед – на безпеку країни, повідомляє Сегодня.
Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, наразі тривають складні переговори між США і Німеччиною.
"Непроста розмова була у мене по "Північному потоку -2" в Німеччині, тому гра далека від завершення", – сказав міністр.
За його словами, "Північний потік-2" не впливає на той контракт, який вже діє – про транзит газу.
"По-друге, не буде ситуації, коли ми просто втратимо гроші від транзиту, тому що наша газо-транспортна система не залишиться порожньою. І по-третє, у нас дуже часто зводять цю ситуацію з "Північним потоком – 2" до 3 млн доларів за транзит (які Україна може втрачати в рік), а насправді там є величезна купа безпекових ризиків, які з цим пов'язані", – зазначив Кулеба.