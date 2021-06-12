"Північний потік - 2" вплине не тільки на економіку України – Кулеба

"Північний потік – 2" вплине не тільки економіку України, а насамперед – на безпеку країни, повідомляє Сегодня.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, наразі тривають складні переговори між США і Німеччиною.

"Непроста розмова була у мене по "Північному потоку -2" в Німеччині, тому гра далека від завершення" , – сказав міністр.

За його словами, "Північний потік-2" не впливає на той контракт, який вже діє – про транзит газу.