У Москві заарештували українського чиновника часів Януковича
Басманний районний суд Москви відправив у СІЗО Павла Зінова - екс-главу департаменту матеріального забезпечення МВС України часів міністра Віталія Захарченка.
Відзначається, що слідство підозрює його в розтраті і отриманні хабара в особливо великому розмірі.
Після втечі до Росії Зінов отримав посаду начальника санаторію "Підмосков'ї" МВС Росії. Так, за інформацією видання, справу стосовно нього пов'язано з махінаціями при поставці товарів до очолюваного ним відомча установа.
Захист Зінова просила суд призначити йому запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі. Однак суддя встала на сторону обвинувачення.
Відзначається, що справа проти Зінова було порушено за матеріалами внутрішньовідомчих перевірок МВС РФ.
"В даний час проводяться заходи щодо закріплення доказової бази і проводиться перевірка поставок продуктів харчування в заклади охорони здоров'я системи МВС Росії", - наводить видання слова прес-секретаря МВС РФ Ірини Вовк.