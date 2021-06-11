У Москві заарештували українського чиновника часів Януковича

Басманний районний суд Москви відправив у СІЗО Павла Зінова - екс-главу департаменту матеріального забезпечення МВС України часів міністра Віталія Захарченка.

Відзначається, що слідство підозрює його в розтраті і отриманні хабара в особливо великому розмірі.

Після втечі до Росії Зінов отримав посаду начальника санаторію "Підмосков'ї" МВС Росії. Так, за інформацією видання, справу стосовно нього пов'язано з махінаціями при поставці товарів до очолюваного ним відомча установа.

Захист Зінова просила суд призначити йому запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі. Однак суддя встала на сторону обвинувачення.

Відзначається, що справа проти Зінова було порушено за матеріалами внутрішньовідомчих перевірок МВС РФ.