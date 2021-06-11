"Голос" виключив з партійного чату депутатку за повідомлення в соцмережі

Депутатку Київради від "Голосу" Аліну Михайлову виключили з чату фракції після її репоста повідомлення з критикою на адресу керівництва політсили, повідомляє Букви.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

У п'ятницю, 11 червня, народний депутат "Голоси" Олександра Устинова опублікувала на своїй сторінці відео, яке демонструє листування в чаті київського осередку партії напередодні з'їзду, який відбувся в лютому.

На цьому з'їзді був прийнятий новий статут, яким значно розширили повноваження глави політсили. Зміст листування такое6 учасники обговорюють процес проведення з'їзду, то, як Кіра Рудик не допустила проведення зйомки на ньому. При цьому тих чи інших осіб учасники ділять на "своїх" і "чужих", критикують нардепів, присутніх тощо. Сам чат називається "Антирейдерським".

Михайлова поділилася своїми роздумами про відео листування, а також ініціювала звернення до Кіри Рудик про вжиття заходів щодо учасників листування.

Втім, певні заходи прийняли по ній самій. Її колега по фракції Григорій Маленко звернувся до керівниці секретаріату київської міської організації партії Віолетти Пашутін з проханням "забезпечити комунікацію з Аліною, що мінімізувати подібне спілкування". І та вилучила колегу з чату.

Примітно, що і Маленко, і Пашутіна можна побачити в ролику з листуванням. Обидва стосувалися вимоги Михайлової.