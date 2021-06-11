Зеленський підвищив виплати постраждалим дітям від вибухівки

Дітям, які отримали інвалідність від вибухонебезпечних предметів, підвищать соціальні виплати на 50%.﻿Відповідний законопроєкт підписав президент України Володимир Зеленський, повідомляє Сьогодні.

Про це передає прес-служба глави держави. Закон вступить в силу з 1 липня 2021 року.

"Документ, що його підписав президент, збільшує на 50% розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, інвалідність яких пов’язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров'я від вибухонебезпечних предметів" , – йдеться в повідомленні.

Так, за даними дослідників, 111 дітей отримали поранення від хв або вибухонебезпечних предметів.