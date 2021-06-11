Ляшко перерахував мутації COVID-19, що викликають занепокоєння
Наразі у світі зафіксовано близько 12 тисяч мутацій коронавірусу SARS-CoV-2. І тільки чотири з них викликають занепокоєння в українського МОЗ, повідомляє Кореспондент.
Про це в п'ятницю, 11 червня, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі Радіо НВ. За його словами, одна з цих мутацій викликає настороженість у всьому світі, а інша вже давно потрапила в Україну.
"Мутацій у коронавірусу вже більше ніж 12 тисяч, але з 12 тисяч тільки чотири таких, які викликали настороженість. Зокрема індійська мутація, яка показала, що може привести до значного спалаху, південноафриканська мутація, британська, яка була у нас, і бразильська", - заявив глава МОЗ.
Також, він закликав усіх вакцинуватися.
"Якщо зараз у нас буде тривати, нарощуватися масова вакцинація, люди будуть вакцинуватися, то ми можемо запобігти повторенню осінньо-зимового періоду, який ми пережили з коронавірусом. Тому всі мутації відстежують, проводиться секвенування в Україні", - заявив Ляшко.