Ляшко перерахував мутації COVID-19, що викликають занепокоєння

Наразі у світі зафіксовано близько 12 тисяч мутацій коронавірусу SARS-CoV-2. І тільки чотири з них викликають занепокоєння в українського МОЗ, повідомляє Кореспондент.

Про це в п'ятницю, 11 червня, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі Радіо НВ. За його словами, одна з цих мутацій викликає настороженість у всьому світі, а інша вже давно потрапила в Україну.

"Мутацій у коронавірусу вже більше ніж 12 тисяч, але з 12 тисяч тільки чотири таких, які викликали настороженість. Зокрема індійська мутація, яка показала, що може привести до значного спалаху, південноафриканська мутація, британська, яка була у нас, і бразильська" , - заявив глава МОЗ.

Також, він закликав усіх вакцинуватися.